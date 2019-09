Besonnesch betraff war d'Regioun Andalusien, an do d'Géigenden ëm Alicante a Valencia.

D'Zuel vun den Affer a Spuenien, déi bei Iwwerschwemmungen ëm d'Liewe koumen, klëmmt op 5. Iwwert 200 Liter pro Quadratmeter waren am Südoste vum Land an der Regioun Andalusien erofkomm.

Ee Mann war erdronk, wéi hien an eng Unterführung gefuer ass, déi iwwerschwemmt war. Zwou Persoune sinn an engem Duerf an hirem Auto erdronk. Ronn 3.500 Leit hunn hir Haiser wéinst dem vill Waasser misste verloossen.



D'Fluchhäfen zu Murcia an Almería hu misste gespaart ginn. De Wiederexperten no, wieren et op verschiddene Plazen déi schlëmmsten Onwieder zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnungen vun 1917.