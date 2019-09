De 6. September war hien am Alter vu 95 Joer zu Singapur gestuerwen, wéi en aus medezinesche Grënn do an engem Spidol behandelt gouf.

Am Simbabwe gi sech e Samschdeg eng sëllechen héich Staatsgäscht fir d'Trauerfeier vum Ex-President Mugabe erwaart. Dee gëtt nämlech begruewen. Bal 37 Joer laang hat de Mugabe säi Land mat enger haarder Hand regéiert, gouf en Ufanks nach als Onofhängegkeets-Kämpfer gefeiert, huet sech de Regimm séier an een autoritäre Regimm ëmgewandelt. Ënnert anerem gi sech de chinesesche President Xi an och de fréiere kubanesche Staatschef Castro an der Haaptstad vum Simbabwe erwaart.