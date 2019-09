De Generalsekretär António Guterres huet dofir eng Enquêtëkommissioun an d'Liewe geruff, déi sech domadder soll auserneesetzen.

D'Uno wëllt d'Bombardement vu Spideeler a Syrien méi genee ënnert d'Lupp huelen an huet dofir eng Enquêtëkommissioun gegrënnt. Enn Juli haten 10 Membere vum Weltsécherheetsrot, dorënner och Däitschland eng Enquête gefuerdert.

Russland, wat de syresche President Bachar Al-Assad ënnerstëtzt, huet e puer Mol ënnerstrach, keng zivil Infrastrukturen ze bombardéieren, an och näischt mat de Virfäll ze dinn ze hunn. Och d'Tierkei steet am Fokus vun den Ermëttlungen. Et geet an der Haaptsaach ëm bombardéiert Spideeler an der Deseskalatiounszon an der fréierer Rebellenhéichbuerg Idlib am September d'lescht Joer.