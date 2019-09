An den USA huet déi jonk Klima-Aktivistin Greta Thunberg awer nach net deen Zoulaf wéi hei an Europa.

E Freideg huet d'Greta Thunberg virum Wäissen Haus mat e puer Honnert Jugendleche, fir méi Klimaschutz demonstréiert. Mat dobäi waren eng Dosende Journalisten. D'Greta Thunberg huet sech bei där Manifestatioun awer éischter méi am Hannergrond gehalen, an huet just eng kuerz Ried gehalen, wou si den amerikanesche President Donald Trump net eemol mam Numm genannt huet.

An deen huet iwwerdeems eng ganz speziell Erklärung, firwat hien op verschiddene Biller a Videoen een orangen Teint huet. Dat wier op déi modern Energiespuer-Luuchten zeréckzeféieren, esou den Trump wärend engem Iessen zu Baltimore.