Dat vum Hurrikan "Dorian" zerstéiert Katastrophegebitt am Norde vun de Bahamas kéint um Samschdeg vun engem weidere Stuerm getraff ginn.

Den nächste Stuerm ass um Wee a Richtung Bahamas. Den Tropestuerm Humberto wäert an den nächste Stonnen op den Norde vun der Inselgrupp treffen. An zwee bis dräi Deeg kéint aus dem Stuerm een Hurrikan ginn. Deen och nees zu Iwwerschwemmunge kéint féieren. D'Bahamas misste mat staarke Wandstéiss rechnen.

Virun zwou Woche war schonn de Stuerm "Dorian" iwwert d'Bahamas ewech geflunn an hat do massive Schued gemaach. Op d'mannst 52 Persoune koumen ëm d'Liewen. Knapp 1.300 Leit gëllen nach ëmmer als vermësst.

Iwwerdeems ass den UN-Generalsekretär Antonio Guterres op de Bahamas agetraff, fir sech e Bild vu der Lag ze maachen. Hien huet erkläert, datt hie mat sengem Besuch seng Solidaritéit mat der Bevëlkerung wéilt weisen an iwwert weider Ënnerstëtzung schwätze wéilt. Op verschiddene Plaze wäre 75 Prozent vun all de Gebaier vum Hurrikan zerstéiert ginn, sou de Guterres. Klinike wäre Ruinen a Schoulen zesummegefall. Tausende Mënsche wäerte weiderhin Hëllef mat Liewensmëttel, Waasser an engem Ënnerdach ugewise sinn, sou nach den UN-Generalsekretär.