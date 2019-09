Trotz dem Skandal kennt d'FPÖ a Sondagen op 20 Prozent, d'selwecht wéi d'Sozialdemokraten, esou Ëmfroen.

An Éisträich ass den Norbert Hofer als Parteichef vun der FPÖ confirméiert ginn - dat zwou Woche virun de Parlamentswahlen.

Den Norbert Hofer war schonn iwwergangsméisseg un der Spëtzt vun der rietspopulistescher Partei, nodeems den Heinz-Christian Strache am Kader vum sougenannten Ibiza-Skandal am Mee all seng politesch Mandater néiergeluecht huet. Den elo Ex-FPÖ-Chef war heemlech gefilmt ginn, wéi hie sech zur Korruptioun bereet gewisen huet, Weeër gesicht huet fir d'Parteiefinanzéierungsgesetz ze ëmgoen an onofhängeg Medie verstoppt z'iwwerhuelen.

Zil vum neien FPÖ-Chef Hofer ass et, an zwou Woche stäerkst Partei an Éisträich ze ginn an nees eng Regierung mat der konservativer ÖVP zesummenzestellen. Trotz dem Skandal kennt d'FPÖ a Sondagen op 20 Prozent, d'selwecht wéi d'Sozialdemokraten. D'ÖVP soll stäerkste Kraaft bleiwen, awer keng absolut Majoritéit kréien.