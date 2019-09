D’Houthi Rebellen aus Yemen hunn d’Attacke mat 10 Drone revendiquéiert a weider Attacken ugekënnegt.

Impressionnant a beonrouegend Biller koumen an der Nuecht op e Sonndeg aus Saudiarabien: grouss Pëtrolsraffinerië stoungen a stinn deels nach a Brand, dat no enger Serie Dronenattacken. Decken Damp war e Sonndeg de Moien nach iwwert Abqaiq am Oste vun der Hallefinsel ze gesinn. D’Houthi Rebellen aus Yemen hunn d’Attacke mat 10 Drone revendiquéiert a weider Attacken ugekënnegt. Et wier eng Reaktioun op d’saudiarabesch Bombardementer am Biergerkrichsland Yemen.

Wéi et vu Saudiarabescher Säit heescht wier d'Pëtrolsproduktioun am Kinnekräich wéinst den Attacken ëm d’Hallschent reduzéiert. Experten no wäert dat Konsequenzen op de globale Präis vum Barrel hunn.

D’USA hunn hirersäits behaapt den Iran géing hannert den Attacke stiechen. Dem Pentagon no gräift den Iran am Mëttleren Osten ëmmer méi op Dronen zeréck. Virun e puer Woche soll een aneren Alliéierte vum Iran, den Hizbollah, probéiert hunn Israel mat Dronen unzegräifen.