An Tunesien gëtt um Sonndeg een neie President gewielt. Et gëtt 26 Kandidaten. Dat seet vill iwwert déi gedeelte politesche Situatioun aus.

An Tunesien sinn déi zweet Presidentewalen zanter dem arabesche Fréijoer am Joer 2011. Eng 7 Millioun Tunesier sinn als Wieler ageschriwwen.

Den Ausgang vun de Walen ass immens ongewëss, well vill Kandidaten am Renne sinn, kee sech kloer demarkéiert huet, an d’Programmer sech net besonnesch ënnerscheeden. Ënnert de Favoritte sinn awer den aktuelle Premier Youssef Chahed oder nach de Mediemogul Nabil Karoui.

D’Walen an Tunesien goufe virgezunn, well de President Beji Caid Essebsi am Juli mat 92 Joer gestuerwen ass.