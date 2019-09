D'Ausseministeren aus den USA a Brasilien haten e Samschdeg een Treffen zu Washington.

Brasilien an d‘USA si sech Eens ginn, fir den Amazonas enger wirtschaftlecher Entwécklung opzemaachen. Wéi d’BBC schreift, wiere béid Männer der Meenung, datt dat déi bescht Aart a Weis wier, fir den Amazonas ze protegéieren.

Dëst Joer goufen et méi wéi 80.000 Bëschbränn am gréisste Reebësch. Laut Ëmweltaktiviste wieren haaptsächlech Baueren an Holzfäller dofir responsabel. Eng wirtschaftlech Entwécklung géing de Reebësch nach méi accessibel maachen.