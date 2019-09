No enger forcéierter Paus vu 5 Méint huet d'Roud Kräiz seng Aarbecht am Afghanistan nees a vollem Ëmfang opgeholl.

No Sécherheetsgarantië vun den Taliban huet d'Roud Kräiz nees mat der Aarbecht am Afghanistan ugefaangen. Et hätt een eng gemeinsame Positioun zur humanitärer Lag fonnt, dat huet de Chef vun der Delegatioun vum internationale Comité vum Roude Kräiz zu Kabul, Juan-Pedro Schaerer, iwwer Twitter matgedeelt.

D'Taliban haten dem Roude Kräiz an de leschte Joren ëmmer nees gedreet. Am Abrëll hat d'Hëllefsorganisatioun du Konsequenzen dorausser gezunn an hat d'Mataarbechter aus Sécherheetsgrënn aus dem Land zeréckgezunn.

An enger Erklärung vun den Taliban huet et elo geheescht, datt alleguer d'Talibankämpfer fir d'Sécherheet vun de Roud-Kräiz-Mataarbechter suerge sollen.

Informatioune vun der Weltgesondheetsorganisatioun no waren eleng an den éischten dräi Méint vum Joer zéng Mataarbechter vum medezineschen Déngscht an Afghanistan ëm d'Liewe komm, dräi Klinik goufen zerstéiert an zwielef weiderer deels schwéier beschiedegt.