De 60 Joer ale Mann ass nach op der Plaz u senge schwéiere Blessure gestuerwen.

Wéi d'Police matgedeelt huet, wär de Mann e Samschdeg zesumme mat senger Famill op der Terrass vun engem Haus gewiescht. Wéi e Ball vu sengem Jong an d'Schwämm gefall ass, wollt de 60 Joer ale Mann mat Hëllef vun engem Kescher dësen aus dem Waasser fëschen. Hien huet sech dobäi widder d'Gelänner gestäipt, wat d'Schwämm vum Hang getrennt huet. Aus nach bis ewell ongekläerte Grënn huet d'Gelänner dunn nogelooss an de Mann ass an d'Déift gefall. Den Ermëttler no war de Mann direkt dout.