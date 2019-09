Den US-President Trump huet säin Accord ginn, dass op Pëtrol aus amerikanesche Reserven duerf zeréckgegraff ginn.

Dëst no den Attacken mat Dronen op zwou Pëtrolsraffinerien a Saudi-Arabien. Dat huet hien op Twitter bekannt ginn. A wéi engem Ëmfang huet hien allerdéngs net präziséiert. Dat muss nach definéiert ginn. Wéi et heescht, géif d'Quantitéit awer duergoen, fir d'Marchéë gutt ze approvisionéieren. D'Energie-Agence IEA zu Paräis gesäit aktuell nach keng Enkpäss.

E Samschdeg waren zwou Pëtrolsraffinerien am Oste vum Land attackéiert ginn. Déi jemenitesch Huthi-Rebellen hunn d'Attacken revendiquéiert. D'USA hunn allerdéngs den Iran dofir responsabel gemaach. Teheran huet d'Virwërf zeréckgewisen. Den US-President huet iwwerdeems op Twitter däitlech gemaach, dass een zu Revancheaktioune bereet wier.



An tëscht sinn d'Pëtrolspräisser däitlech ugezunn. An den éischten Handelsminutten sinn d'Präisser um Méindeg de Moie bis zu 20% an d'Luucht gaangen. Ee Barrel Brent ass ëm 6,60 Dollar respektiv 11 Prozent op 66,62 Dollar geklommen. Dat ass deen heegste Stand zanter Mëtt Juli.