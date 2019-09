Den tierkesche President empfänkt de Kremlchef Wladimir Putin a säin iraneschen Homolog Hassen Ruhani fir Gespréicher iwwert d'Biergerkrichsland Syrien.

Am Mëttelpunkt vun dësem Sommet zu Ankara steet no tierkeschen Donnéeën ënnert anerem d'Situatioun an der Rebellenhéichbuerg Idlib. Donieft soll et ëm de fräiwëllege Retour vu Flüchtlingen a Syrien goen. An der Regioun Idlib liewe ronn 3 Millioune Leit. Déi syresch Regierung dreet iwwerdeems mat weideren Attacken op déi betraffe Regioun.