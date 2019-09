Um Sonndeg den Owend koum et zu engem schlëmmen Accident eng 30 Kilometer hannert der Däitsch-Lëtzebuerger Grenz.

Op der Landstrooss bei Platten, no bei Bernkastel-Kues, krute sech zwee Ween frontal ze paken. De Schock war därmoossen hefteg, dass béid Gefierer deels auserneegebrach sinn. Am Ganze gouf et 7 Blesséierter, dovunner 4 liewensgeféierlech. Ënnert de Blesséierten sinn och zwee Kanner, een dovunner schwieft a Liewensgefor.

Net manner wéi 10 Ambulanzen an 3 Noutdokteren aus der Regioun waren op der B50 bis an d’Nuecht eran am Asaz, d'Streck war och komplett fir den Trafic gespaart.