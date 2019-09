Ronn 6,3 Millioune Bierger sinn opgeruff hir Stëmm ofzeginn.

Dem Premierminister Benjamin Netanjahu war et no de Walen am Abrëll net gelongen eng regierungsfäeg Koalitioun ze forméieren. De fréiere Chef vum Militär, Benny Gantz, huet sech an tëscht als Erausfuerderer vum aktuelle Premier opgebaut. Vun den 120 Sëtz am Parlament zu Jerusalem, der Knesset, dierft dem Netanjahu seng Likud-Partei an dem Gantz seng Blo-Wäiss Lëscht, den Ëmfroen no, allkéiers ronn 32 Mandater kréien. Eng wichteg Roll dierft donieft déi laizistesch-nationalistesch Partei "Beitenu" mat ëm déi 10 Sëtz spillen.

De Benjamin Netanjahu hofft op eng fënneft Mandatsperiode. Am Fall vun enger Reelektioun hat de Netanjahu d'lescht Woch annoncéiert, de Jordan-Dall am besate Westjordanland ze annektéieren. International ass dat op Kritik gestouss. Dësen Dall, deen un der Grenz mat Jordanien läit, mécht ronn een Drëttel vun de Palestinenserterritoiren aus, déi zanter 1967 vun Israel occupéiert ginn.

Een Dag virun de Presidentiellen an Israel hu sech Frankräich a Jordanien besuergt iwwert dës Pläng vum israelesche Premier gewisen. De President Emmanuel Macron an de jordanesche Kinnek Abdullah géifen alles ënnerhuelen, fir ze verhënneren, dass d'Spannungen weider zouhuelen, huet et e Méindeg aus dem Elysée geheescht. Et géif keng Alternative zu enger Zwee-Staate-Léisung fir den Noen Osten ginn.