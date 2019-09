An Tunesien publizéiert d'Walkommissioun um Dënschdeg dat offiziellt Resultat vun der éischter Ronn vun de Presidentiellen.

Wärend de Walen e Sonndeg soll et zu engem politeschen Äerdbiewe komm sinn. Als Vainqueur sollen zwee Aussesäiter ervirgaange sinn. Dat hunn déi éischt Resultater erginn.

Et handelt sech ëm den onofhängege Droitsprofesser Saïed an de Mediemogul Karoui, deen am Prisong sëtzt. Domat huet déi tunesesch Populatioun der aktueller politescher Elite eng ausgewëscht. Den 61 Joer alen Droitsprofesser Saïed hat sech wärend dem Walkampf bewosst vun all de Parteien distanzéiert an op een direkte Walkampf mam Vollek gesat. De Karoui war iwwerdeems just e puer Deeg virum Optakt vum Walkampf wéinst dem Verdacht op Geldwäsch a Steierhannerzéiung an Untersuchungshaft komm.