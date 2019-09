Béid Kandidate kruten 18%, respektiv 15% vun de Stëmmen a mussen elo am Ballotage géinteneen untrieden.

Am éischten Tour vun den tunesesche Presidentiellen huet sech den Droitsprofesser Kaïs Saïed duerchgesat. Hien ass den éischte ginn, mat ronn 18% vun de Stëmmen.

Den 61 Joer alen onofhängege Kandidat muss elo am Ballotage géint de Mediemogul Nabil Karoui untrieden, deen am Prisong sëtzt, wéinst dem Verdacht op Korruptioun a Steierbedruch. Hien ass am éischten Tour mat ronn 15% den Zweete ginn.