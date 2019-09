Bei de Parlamentswalen zeechent sech, den éischte Prognosen no, ee Kapp-u-Kapp-Rennen tëscht dem Netanjahu a sengem Rival Benny Gantz of.

Obwuel et nees zu enger Pattsituatioun bei de Parlamentswale kënnt, huet hie viru senge Sympathisanten zu Tel Aviv annoncéiert, dass hien an den nächsten Deeg iwwer d'Formatioun vun enger staarker Regierung wéilt verhandelen. Zil wier et, eng "geféierlech, anti-zionistesch Regierung" ze verhënneren, sou de Benjamin Netanjahu.

Bei de Parlamentswalen zeechent sech, nodeems iwwer 90% vun de Stëmmen ausgezielt sinn, ee Kapp-u-Kapp-Rennen tëscht dem Netanjahu a sengem Rival Benny Gantz vun der Blo-Wäisser-Lëscht of. D'Likud-Partei an déi Blo-Wäiss kommen den Ament all kéiers op 32 Mandater. Dat mellen israelesch Medien e Mëttwoch de Moien. Keng vun deenen zwou Parteie krich deemno eng Majoritéit vun op d'mannst 61 vun 120 Parlamentssëtz.

De Benny Gantz huet sech fir d'Formatioun vun enger grousser Koalitioun ausgeschwat, ouni d'Participatioun vum Benjamin Netanjahu, an där hie Premierminister géif ginn. Als Ursaach huet de fréiere Militärchef d'Korruptiounsvirwërf géint de Netanjahu genannt, deen zanter 2009 Premier ass. No enger Auditioun am Oktober riskéiert hien eng Uklo an dräi Fäll vu Korruptioun.

Bei de Walen en Dënschdeg waren 6,4 Millioune Walberechtegter opgeruff déi 120 Member vun der 22. Knesset zu Jerusalem ze bestëmmen. Dat definitiivt Walresultat soll eng Woch no de Wale publizéiert ginn. De President Reuven Rivlin muss decidéieren, wien hie mat der Formatioun vun enger neier Regierung chargéiert.