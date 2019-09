Nëmme véier an een hallwe Mount no den Neiwalen vun Enn Abrëll, zeechne sech a Spuenien op en neits virgezunne Parlamentswalen of.

D'Spuenier wäerten den 10. November op e neits missen wielen goen. No zwee Deeg laange Consultatiounen mat de Parteicheffen, déi am Parlament vertruede sinn, huet de spuenesche Kinnek Felipe en Dënschdeg den Owend decidéiert, dass hie kengem vun de Politiker den Optrag fir d'Formatioun vun enger neier Regierung gëtt. Et géif den Ament kee Kandidat ginn, den am Parlament op deen néidege Support kéint zielen. Dat huet de spuenesche Kinnekshaff en Dënschdeg den Owend bekannt ginn. D'Sozialistesch Aarbechterpartei vum Interimspremier Pedro Sánchez hat d'Wale kloer gewonnen, déi absolut Majoritéit awer däitlech verpasst. Sollt bis den 23. September keng nei Regierung stoen, mussen d'Spuenier den 10. November op e neits an d'Walkabinn. Et wiere schonn déi véiert Wale bannent 4 Joer.