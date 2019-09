Si wollten een neie Rekord opstellen, hunn awer mat hirem Liewen mussen dofir bezuelen.

Dräi Persoune si bei engem Accident mat engem Rennboot virun der Küst vu Venedeg ëm d'Liewe komm. D'Boot ass en Dënschdeg den Owend an der Géigend vun engem Hafen a Fielse gerannt. Dat hunn déi italienesch Pompjeeë bekannt ginn.

Dräi Läiche wieren aus der Kabinn gebuerge ginn, déi ënnert dem Waasser louch, eng weider Persoun war vum Boot gefall a gouf dobäi blesséiert. Bei den Affer handelt et sech ëm een italienesche Konstrukteur vu Rennbooter. Hie wollt een neie Vitessrekord vu Monte Carlo op Venedeg opstellen.

Bei deenen aneren zwee Affer handelt et sech ëm britesch Piloten. Wéi et heescht, kann d'Boot Vitesse vu bis zu 130 Kilometer an der Stonn erreechen. Et war e Méindeg de Moien zu Monte Carlo gestart a kuerz virun der Arrivée verongléckt.