Zu Tréier am Quartier Euren, eng 10km vu Waasserbëlleg ewech, gouf en Dënschdeg de Mëtteg wärend Bauaarbechten eng britesch Fligerbomm aus dem Krich fonnt.

D'Bomm ass 250 Kilo schwéier a mat engem Zünder equipéiert, wéi d'Stad Tréier en Dënschdeg matgedeelt huet. Et handelt sech ëm eng Bomm vum Typ MC 500.

Um Mëttwoch soll driwwer decidéiert ginn, wéini d'Bomm entschäerft an d'Awunner aus där betraffener Géigend evakuéiert ginn.

No Donnéeë vun den Demineuren géif den Ament keng Gefor vun der Bomm ausgoen, déi an ongeféier 1 Meter 20 Déift läit. Si gouf wärend Sondéierungen am Kader vu Bauaarbechten an der Géigend vun enger Sportshal am Staddeel Euren fonnt. Déi betraffe Géigend gouf doropshin ofgespaart an d'Bomm gëtt iwwerwaacht, bis eng Decisioun geholl ass.

D'Stad Tréier informéiert op Twitter iwwert déi weider Schrëtt.