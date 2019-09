Déi däitsch Police huet zu Pankow eng Läich vun enger 85 Joer aler Fra fonnt, déi an enger selwergemaachten Doudelued louch.

Géint de 57 Joer ale Mann gëtt wéinst Bedruch ermëttelt, sou eng Beamte vun der Police. Et schéngt, wéi wann hie senger Mamm hir Pensioun weiderhi wollt ausbezuelt kréien.

Wéi et vun der Police heescht, wier d'Fra am Fréijoer 2017 enges natierlechen Doudes gestuerwen. Amplaz e Begriefnis ze organiséieren, huet de Jong e Sarg selwer gebaut an zu Pankow an engem Keller verstoppt. Dëst wier awer net seng Iddi gewiescht, mä de leschte Wonsch vu senger Mamm. Op dës Manéier wär och an Zukunft fir de Loyer vun der Zwee-Zëmmer-Wunneng gesuergt.

En ähnleche Fall gouf 2018 zu Berlin. E Mann hat e Pensionär erschoss, zerstéckelt an e puer Joer laang an enger Killtruh verstoppt, fir deem seng Rent anzekasséieren.