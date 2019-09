Wéi et vun Ëmweltschützer heescht, wieren eleng an der Regioun Santa Cruz dräi Milliounen Hektar de Flamen zum Affer gefall.

Si baséiere sech op Satellittebiller vun der Nasa an der europäescher Weltraumagence ESA. Am Nordoste vu Bolivien huet d'Regionalregierung gëscht wéinst de Bëschbränn den Noutstand ausgeruff. Domat ka méi einfach Hëllef ugefrot ginn. Ëmweltschützer maachen d'Regierung zu La Paz fir d'Bränn responsabel. Via Gesetz hat d'Regierung nämlech den Accord ginn, dass Bëscher fir landwirtschaftlech Zwecker duerfen ofgebrannt ginn.