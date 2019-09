Obwuel Verbesserunge versprach gi waren am Virfeld vun der Futtball-WM am Katar, sinn d'Konditioune vun auslänneschen Aarbechter weiderhi katastrophal.

Dat geet aus enger Etüd vun Amnesty International ervir. Och wann d'Regierung versprach hätt Reformen duerchzeféieren, géife sech am Golf-Emirat nach ëmmer skrupellos Patronen ronderëm dreiwen.

Fir dëse Rapport gouf d'Situatioun vun Honnerte vu Mataarbechter vun dräi Entreprisen an der Bau- a Botzbranche dokumentéiert, déi méintelaang ouni Salaire geschafft hunn. Vill Leit géifen an der Hoffnung an de Katar kommen, fir hire Familljen ee bessert Liewen ze erméiglechen. Si géifen allerdéngs dacks ouni Cent an der Täsch zeréckgoen, nodeems se méintelaang gestridden hätte fir hir Suen ze kréien. Vun den Autoritéite géifen se quasi keng Hëllef kréien, sou Amnesty.

De Katar hat sech 2017 géintiwwer der internationaler Aarbechterorganisatioun dozou engagéiert Reformen am Aarbechtsrecht duerchzeféieren.