De berühmte New York Central Park gëtt fir 110 Milliounen Dollar, ëmgerechent 100 Milliounen Euro, frësch gemaach.

Iwwer d'Halschent vun de Sue kënnt vu Privatleit, wéi de Bedreiwer vum Park e Mëttwoch matgedeelt huet. Ëmgebaut gëtt den nërdlechen Deel vum Park. Ënner anerem soll e Séi un der Nordostspëtzt vum Central Park mat engem weider südlech geleeëne Kanal verbonne ginn.

Och ee weidere Weier ass nach geplangt. D'Bauaarbechte sollen am Fréijoer 2021 ufänken an 3 Joer daueren. D'Renovéierung soll eng bedeitend Verbesserung mat sech bréngen. Et ass de bis ewell gréisste Bauprojet am Park zanter der Grënnung 1980.