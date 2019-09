Wéi säin Affekot confirméiert, ass den 83 Joer ale Mann an engem Exil a Saudi-Arabien gestuerwen.

De laangjäregen tunesesche President Ben Ali ass dout. De Ben Ali war vun 1987 bis 2011 Staatschef an Tunesien an hat d'Land autokratesch regéiert, ier hien am Zuch vum arabesche Fréijoer gestierzt gouf an an d'Exil geflücht ass.