E puer Deeg no den Attacken op Pëtrolsraffinerien a Saudi-Arabien huet d'Militärallianz Attacken op d'Huthi-Rebellen am Jemen gestart.

Wärend den Attacken nërdlech vun der Hafestad Hodeida wieren en Donneschdeg 4 Anlagen an där Séi-Minnen a ferngesteiert Booter produzéiert ginn, zerstéiert ginn. Dat geet aus enger Deklaratioun vun der Militärallianz ervir. Dës hätten d'Sécherheet vun der Schëfffaart menacéiert. Do virdrun hat d'Militärallianz eegenen Aussoen no eng geplangten Attack vun den Huthi-Rebellen mat engem ferngesteierten Sprengstoff-Boot verhënnert. D'Boot wier am Roude Mier lokaliséiert an zerstéiert ginn. D'Huthi-Rebellen, déi am Biergerkrich am Jemen vum Iran ënnerstëtzt ginn, haten d'Attacken de leschte Weekend op Pëtrolsraffinerien a Saudi-Arabien revendiquéiert. Déi amerikanesch Regierung mécht allerdéngs den Iran dofir responsabel. Teheran streit d'Reprochen of.