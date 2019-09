Ronn 2 Joer nodeems Videosequenzen opgedaucht sinn, déi presuméiert Ufoe weisen, confirméiert d'US-Navy, dass d'Opnamen echt sinn.

Et geet ëm 3 Opnamen, déi net sollten an d'Ëffentlechkeet geroden, 2017 an 2018 awer duerchgesickert sinn. Entstane si se 2004 an 2015. Ze gesinn: Objeten, déi sech mat héijer Vitesse beweegen a vun de Kamerae vun Navy-Fligeren erfaasst goufen.

De Porte-parole vun der Marinn, Joseph Gradisher, huet "The Black Vault", enger Internetsäit , déi geheim Dokumenter vun der US-Regierung fir d'Ëffentlechkeet zougänglech mécht, confirméiert, dass d'Opnamen echt sinn. Dass op deene Videoen Ufoen ze gesi sinn, huet hien awer net kommentéiert. Villméi gouf vun "net identifizéierte Loftphenomener" geschwat, ouni an d'Detailer ze goen.

Esou onbekannte Phenomener am Loftraum géifen dacks vun Navy-Pilote beobacht ginn, déi aus Verleeënheet net wéilten domat un d'Ëffentlechkeet goen. Dass d'Siichtunge vun 2004 an 2015 elo confirméiert goufen, sollen aner Piloten encouragéieren, ähnlech Observatiounen ze mellen.

Déi 3 Opname goufen tëscht Dezember 2017 an Ufank 2018 vun der "To The Stars Academy of Arts & Sciences" verëffentlecht, déi sech der Erfuerschung vun ausserierdeschem Liewen verschriwwen huet.