An der Ariichtung "Fonds Josefa" zu Poitiers huet den ëmstriddenen Dokter Henri Joyeux net erlaabte Behandlungen u Patienten duerchgefouert.

Déi franséisch Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) hat d'Tester u ronn 350 Persounen ënnersot. Wéi et heescht, sinn déi betraffe Leit géint Schlofstéierunge behandelt ginn. Op senger Homepage mécht de Medeziner Publicitéit fir seng "phänomenal Entdeckung" an en "Hormon" géint Schlofstéierungen.

Pro Persoun huet d'Ariichtung "1000 Euro je Zousazstoff" gefrot, sou d'ANSM. Déi méi räich Patiente goufen - angeblech - opgefuerdert, méi ze bezuelen.

An dësem Kontext huet déi franséisch Gesondheetsministesch Agnès Buzyn vun engem "Skandal" geschwat a juristesch Moossname géint de Verantwortlechen ugekënnegt.