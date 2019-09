Fir d'éischte Kéier iwwerhaapt krut e Kamera-Team Zougank zu engem Zellentrakt an engem vun de Prisonge fir déi fréier IS-Kämpfer am Norde vu Syrien.

De Sender CBS war op der Sich no engem jonke Mann aus Amerika, dee wéi de Steve Duarte vu Meespelt och am Verdacht steet, Member vum Islamesche Staat gewiescht ze sinn. Den Ament setzt de Steve Duarte an engem vun deene geheime Prisonge vun de Kurden. D'Material vu CBS huet awer dozou gefouert, dass ee flamännesche Dschihadist op de Biller erkannt gouf, vun deem d'Enquêteuren ausgoungen, dass e net méi liewe géif.

Den Abdellah Nouamane vun Antwerpen, e militanten Islamist vun der Vereenegung Sharia4Belgium, ass 2013, ee Joer nom Steve Duarte, a Syrien gaangen. 2015 hat hien der Belsch aus dem Kalifat de Krich erkläert. E puer Mol huet et geheescht, e wier ëmkomm, als Abu Jihad Al-Belgiki. Am Mäerz koum awer eraus, dass e nach um Liewe wier.

© RTL Archiv

Fir d'éischte Kéier iwwerhaapt huet de kurdesche Geheimdéngscht elo enger Kamera-Ekipp den Zougank zum Zellentrakt vun engem vun de Prisongen erlaabt. Déi australesch Journalistin Holly Williams krut virun e puer Deeg mat hirem Kameramann en Abléck an d'Konditiounen, wéi iwwer 1.000 potentiell Jihadisten agespaart sinn. Net nëmmen IS-Kommandante sinn dorënner, mä och hir Handlaanger, déi Autosbomme gebaut hunn. Vill vun de Leit droen nach Krichsverletzungen, opgrond vun den intensive Bombardementer an der Endphas vum IS.

E puer Sourcen an der Belsch hunn den Abdellah Nouamane ënnert de Prisonéier direkt erkannt gehat. "Alles an der Belsch wäert brennen," hat en 2015 deklaréiert. "Bibliothéike, Schoulen a Spideeler,... Mir huele keng Récksiicht méi op onschëlleg Affer."

Och um Mikro vun der Reporterin Holly Williams behaapte Prisonéier, Affer gewiescht ze sinn. De Verhalensschema ass quasi identesch mat deem vum Duarte.

De Prisong ass eng geféierlech Plaz. D'Giischtercher weisen der Ekipp vu CBS Biller, déi virun enger Woch vun den Iwwerwaachungskameraen opgeholl goufen. Dorop gesäit een e kollektive Versuch, fir auszebriechen. D'Spezialeenheete vum kurdesche Geheimdéngscht kruten den Opstand um Enn zeréckgeschloen. Mee et steet ausser Fro, dass d'Radikaliséierung an de kurdesche Prisongen net gestoppt ka ginn.