Den RTL-Journalist Petz Bartz huet bei senger Rees a Syrien och zu Al Hawl gefilmt. E Camp, an deem bal eng 70.000 Fraen a Kanner festgehale ginn.

Den islamesche Staat huet zwar kee Kalifat méi. Awer e risegt Nascht wou Kanner als Jihadisten erugezillt ginn. Dat war eng vun de Konklusioune vum RTL-Journalist Petz Bartz, wéi hie fir een Interview mam Jihadist Steve Duarte a Syrien war.

Bei der Geleeënheet huet de Journalist och zu Al Hawl gefilmt. E Camp a Syrien, an deem bal eng 70.000 Fraen a Kanner festgehale ginn. Vill vun hinne sinn Extremistinnen, déi hire Kanner am radikalen Esprit vum Islam erzéien. Ween net matmécht, gëtt bestrooft. Gewalt, Haass combinéiert mat engem Camp, deen iwwerfëllt ass, wou méi wéi 30.000 Kanner am Misär grouss ginn. Dat weess och de Paul Heber vun der UNICEF, déi zu Al Hawl aktiv ass, awer där et massiv u finanzielle Mëttele feelt, fir d’Kanner richteg kënnen ze betreien.

Wat bedeit dës Situatioun fir d’Entwécklung vun de Kanner op der Plaz? Wéi grouss ass de Risiko vun enger Masseradikaliséierung?

De Sujet den Owend am Journal op der Tëlee.