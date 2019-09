De Samschdeg de Mëtteg gouf d'Ouverture vum Münchener Oktoberfest traditionell mam Amarsch vun de "Wiesnwirte" an dem "Fassanstich" gefeiert.

Wéi 2018 huet de Buergermeeschter Dieter Reiter och dëst Joer just 2 Schléi fir dat éischt Faass Béier am Schottenhammel-Festzelt gebraucht.

Bis de 6. Oktober erwaarden d'Organisateure vum Oktoberfest ronn 6 Millioune Visiteuren. Dësen Hierscht ass de Präis vum Béier op en Neits an d'Luucht gaangen: Ee Maass Béier kascht an de Festzelter tëscht 10,80 Euro an 11,80 Euro.