De belsche Kannermäerder huet ugefrot, fir méi fréi kënnen aus dem Prisong entlooss ze ginn. D'Äntwert kritt den Ugekloten de 17. Oktober.

E Geriicht zu Bréissel wäert entscheeden, wéi et mam Marc Dutroux soll weidergoen, mellt eng belsch Dageszeitung.

Den Dutroux hat an den 90er Jore sechs Meedercher entféiert, gefoltert a vergewaltegt. Véier vun hinnen huet en ëmbruecht. 2004 ass hien zu liewenslaangem Prisong veruerteelt ginn. An der Belsch heescht liewenslaang an der Reegel 30 Joer, an no zwee Drëttel vun der Zäit ass et méiglech, éischter fräi gelooss ze ginn.