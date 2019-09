Neien Erkenntnesser vun der Weltwiederorganisatioun no war et nach ni esou waarm wéi an de leschte 5 Joer.

Der Weltwiederorganisatioun (WMO) no geet de Klimawandel weider virun. D'Period vun 2015 bis 2019 wäert als dee wäermste 5-Joreszäitraum an d'Geschicht agoen, dee jeemools gemooss ginn ass, sou de WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Hie fuerdert mat Bléck op de Klimasommet zu New York, datt den Ausstouss vu klimaschiedlechen Zäregaser radikal erofgoe muss.

Neisten Erkenntnesser no waren d'Temperaturen déi lescht 5 Joer ëm 0,2 Grad Celsius méi héich wéi vun 2011-2015 a loungen ëm 1,1 Grad iwwert deene vu virun der Industrialisatioun. Gläichzäiteg ass de Mieresspigel an de leschte Jore weider an d'Luucht gaangen, d'Äisschichten an der Antarktis an op anere Plaze si weider geschmolt. Extrem Wiederkonditiounen, wéi Stierm an Iwwerschwemmungen si méi dacks opgetrueden.

Weider heescht et vun der WMO, datt aktuell esou vill Zäregaser wéi nach ni an der Geschicht vun der Mënschheet an der Atmosphär sinn. Tëscht 2015 an 2019 hätt ee Rekordwäerter vun CO2, Methan a weidere klimaschiedleche Gaser gemooss.