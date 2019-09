Hongkong kënnt net zur Rou. 16 Weekender um Stéck ginn et elo scho Protestaktiounen.

Eskalatiounen am Fluchhafe konnten e Sonndeg zwar verhënnert ginn, mä an der Stad koum et awer zu weideren Ausernanersetzungen. Wéi radikal Demonstranten d'Stroosse blockéiert a Molotow-Cocktaile gehäit hunn, ass d'Police mat Tréinegas intervenéiert.

Um Sonndeg hu sech och eng Partie Manifestanten a Shoppingzentere versammelt. Déi friddlech Protester sinn awer op en neits a Gewalt ëmgeschloen, wéi radikal Demonstranten ënner anerem e Geschäft vun der chinesescher Telekom an dem Handyproduzent Huawei ugegraff hunn. D'Sécherheetsautoritéite goufen doropshi geruff.

D'Protester, déi elo schonn zanter dräi Méint daueren, hate sech am Ufank géint ee geplangte Gesetz geriicht, dat et den Autoritéite sollt erlaben, op Wonsch vu China, suspekt Persounen un déi kommunistesch Volleksrepublik auszeliwweren. Ënnert dem Drock vun den Demonstranten hat d'Hongkonger-Regierung d'Gesetz komplett zeréckgezunn.

Mëttlerweil riichte sech d'Protester awer generell géint déi pekingtrei Féierung zu Hongkong. D'Demonstrante fuerderen ënnert anerem de Récktrëtt vun der Regierungscheffin Lam, eng onofhängeg Kontroll vun der Policegewalt a fräi Walen.

An de leschten 12 Woche si ronn 1.500 Leit festgeholl ginn.