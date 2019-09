Déi Vereenegt Arabesch Lëscht an Israel huet de Benny Gantz fir de Poste vum Premier recommandéiert.

Et ass een aussergewéinleche Schrëtt. Déi Vereenegt Arabesch Lëscht an Israel huet de Benny Gantz, de President vun der oppositioneller Allianz vun der Mëtt, der Blo-Wäisser-Lëscht, fir de Poste vum Premier recommandéiert. Et ass fir d'éischte Kéier zanter 1992, dass eng arabesch Lëscht de Kandidat vun enger jüddescher Partei proposéiert. Deemools war et den Izchak Rabin vun der Aarbechterpartei, fir den Optakt vum Friddensprozess mat de Palestinenser. Dat bedeit allerdéngs net automatesch, dass déi arabesch Deputéiert Deel vun enger zukünfteger Koalitioun ginn.