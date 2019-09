An der kenianescher Haaptstad Nairobi si 7 Kanner ëm d'Liewe komm, eng Dose Schüler goufe liewensgeféierlech blesséiert.

Am Ganze goufe 57 Kanner, tëscht 4 a 5 Joer, an d'Spidol bruecht.

Den Daach vun der privater Schoul "Precious Talent Academy" ass e Méindeg de Moien iwwert hire Käpp agefall. An deem aarme Véierel gëtt et keng ëffentlech Schoul, dowéinst ass déi privat Ariichtung mat bëllegem Material gebaut ginn.

Et ass net dat éischte Gebai, dat an de leschte Joren an e Koup gefall ass. An de Slums gi vill Schoulen an aner Infrastrukture mat wéineg Geld erriicht, well et kaum Reegele fir de Bau gëtt.