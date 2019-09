D'Mamm muss sech zanter e Méindeg virum Landesgeriicht zu Hannover veräntwerten. Hir gëtt schwéier Mësshandlung virgeworf.

Wéi et heescht, soll d'Mamm hiert Meedche mat enger Baatsch an Holzstécker geschloen hunn an nuets an enger Transport-Këscht fir Hënn agespaart hunn. Donieft soll si d'Kand am Alter vu 6 bis 7 Joer gezwongen hunn, en elektrescht Halsband fir Hënn ze droen an hätt hatt och eleng am Bësch ausgesat.

Virun ongeféier 2 Joer sollen dës Dote geschitt sinn. Ëmmer nees soll d'Meedche wéinst "falschem Verhale" bestrooft gi sinn.

Dës schwéier Virwërf huet déi 44 Joer al Fra bis elo bestridden.