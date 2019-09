Et géif keng aner plausibel Explikatioune ginn, heescht et vun deenen 3, déi den Iran viru weidere Provokatiounen gewarnt hunn.

Gutt eng Woch no den Attacken op Pëtrolslager a Saudi-Arabien, hunn déi däitsch Kanzlerin Merkel, de britesche Premier Johnson, an de franséische President Macron, an enger gemeinsamer Erklärung, den Iran derfir responsabel gemaach.

Am Virfeld haten d’USA an Saudi-Arabien selwer jo Teheran scho responsabel gemaach.

An der Erklärung vu Merkel, Johnson a Macron heescht et och, dass d’Attacken zwar géint d’Saudië geriicht waren, mä se hätten alleguer d’Staate concernéiert, a se hätten virun allem de Risk vun engem schwéiere Konflikt an der Regioun massiv verschäerft.