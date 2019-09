Eng Woch no de Parlamentswalen hu sech de Netanjahu a säi politesche Rival Gantz op Sondéierungsgespréicher iwwert eng Regierungskoalitioun gëeenegt.

Déi zwee Politiker goufen e Méindeg den Owend zu Jerusalem vum Staatschef Rivlin empfaangen. No der Renconter hunn de Benjamin Netanjahu an de Benny Gantz Gespréicher tëscht hire Chefnegociateure fir en Dënschdeg annoncéiert. De Reuven Rivlin hat sech do virdrun fir eng stabil Regierung mat Participatioun vum Netanjahu senger Likud-Partei an dem Mëtt-Riets-Lager vum Benny Gantz ausgeschwat.

Dem Gantz seng Blo-Wäiss-Lëscht war mat 33 vun 120 Mandater an der Knesset als stäerkste Kraaft aus de Walen ervirgaangen. D'Likud-Partei koum op 31 Sëtz. Soll et zu enger Eenheetsregierung kommen, fuerdert de Benny Gantz, dass hien de Poste vum Premier kritt.