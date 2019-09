"Et ass ee Witz", sot den US-President Trump zu New York, wat déi vun der Oppositioun ugestrieften Impeachment-Prozedur wéinst der Ukrain-Affär betrëfft.

Op enger Pressekonferenz huet hien d'Fro gestallt, ob sou eng Prozedur néideg wier, wann een eng gutt Renconter oder ee gutt Telefonsgespréich hat. Den oppositionellen Demokraten huet den US-President eng Hexejuegd géint seng Persoun virgeheit. Do virdrun hat d'Publikatioun vun engem Protokoll, iwwert een Telefonsgespréich mam ukrainesche Staatschef Selenskyj confirméiert, dass den Donald Trump Informatiounen iwwert säi méiglechen Erausfuerderer bei de Presidentiellen 2020 Joe Biden an dem säi Fils gefrot huet. De President vun der Geheimdéngschtkommissioun am Representantenhaus huet vu klassesche Mafia-Methode geschwat.