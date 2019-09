Den israelesche Premier vu bis elo, Benjamin Netanjahu, krut e Mëttwoch den Owend vum President Reuven Rivlin den Optrag eng nei Regierung ze forméieren.

Hien huet een Appell gemaach, sou séier wéi méiglech, eng Eenheetsregierung op d'Been ze stellen.

Do virdru waren d'Verhandlungen, iwwert d'Formatioun vun enger grousser Koalitioun vum Netanjahu senger Likud-Partei an der oppositioneller Allianz vun der Mëtt vum fréiere Militärchef Benny Gantz, an enger Sakgaass gelant.

Sollt et dem Benjamin Netanjahu net geléngen eng nei Regierung zesummen ze setzen, kéint et op e neits zu Neiwale kommen.