Um 3. Dag vun der Generaldebatt vun der UN-Vollversammlung stinn um Donneschdeg ënnert anerem d'Riede vun der EU an de Palestinenser um Programm.

Virum Hannergrond vun der Golfkris gëtt mat Spannung eng Pressekonferenz vum iranesche President Hassan Ruhani erwaart. Bis en nächste Méindeg nach wëllen Dosende vu Staats- a Regierungscheffen, dorënner de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, virun der UN-Vollversammlung schwätzen. Donieft sinn eng sëlleche bilateral Entrevuen geplangt.

Um Bord vun der UN-Vollversammlung zu New York, koum de Premier Xavier Bettel e Mëttwoch mat der Lëtzebuerger Communautéit, déi zu New York lieft, beieneen. Lëtzebuerger Bierger déi am Ausland liewen, wieren déi bescht Ambassadeure fir eist Land an der Welt, sou de Premier wärend enger Receptioun an der Maison du Luxembourg am Big Apple.

© ME © ME © ME © ME

Déi lescht zwee Deeg war och den Ausseminister Jean Asselborn zu New York op, wou hien un der 74. Sessioun vun der UNO-Vollversammlung deelgeholl huet. Um Bord dovu koum et zu enger ganzer Rei vu bilateralen Entrevuen, ënnert anerem mam Palestinenserpresident Mahmoud Abbas. Een Thema waren déi rezent Parlamentswalen an Israel. Et gouf festgehalen, dass ënnert engem neie Premierminister, sech nei Weeër fir dat palestinensescht Vollek kéinten opdoen. De Lëtzebuerger Diplomatiechef huet an dem Kontext op e neits eng Zweestaateléisung an Diskussioun bruecht.

D'Flüchtlingsproblematik war een anere Sujet. De Jean Asselborn hat an dem Sënn eng Entrevue mam Generaldirekter vun der Internationaler Organisatioun fir Migratioun, dem Antonio Vitorino. Et gouf ënnert anerem de Point gemaach vun där gudder Zesummenaarbecht tëscht der Organisatioun an dem Grand-Duché.

© MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE © MAEE

Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn à la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, du 24 au 26 septembre 2019

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, participe actuellement à la semaine ministérielle de la 74èmesession de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Le mardi 24 septembre, le ministre Asselborn a eu une entrevue bilatérale avec le Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Cette entrevue faisait suite à la rencontre que le ministre Asselborn avait eue avec le Président Abbas lors de sa visite à Ramallah le 11 septembre dernier. Elle a été l'occasion de faire le point sur la situation politique au Moyen-Orient et de souligner de nouveau l'importance de préserver la perspective de la solution à deux États.

Le ministre Asselborn a évoqué avec le Président Abbas, à la lumière des récentes élections en Israël, les éléments principaux qui pourraient aider à la relance des pourparlers entre Israël et la Palestine. Ils ont été d'accord pour reconnaître que la formation d'un nouveau gouvernement israélien avec a sa tête le cas échéant un nouveau Premier ministre pourrait offrir une lueur d'espoir pour le peuple palestinien.

Le mercredi 25 septembre, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a participé à la conférence appuyant l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Le ministre Asselborn a appelé les huit Etats de l'Annexe 2 du traité qui ne l'ont pas encore ratifié, c'est-à-dire les Etats-Unis, la Chine, l'Egypte, l'Iran, Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, à déposer leur instrument de ratification pour permettre au TICE, traité essentiel pour le régime global de non-prolifération nucléaire, de développer enfin son plein potentiel.

Dans un contexte particulièrement difficile et tendu, le Luxembourg apprécie à sa juste valeur l'aptitude et la précision du régime de vérification du TICE. « Nous devons continuer de développer et consolider encore davantage l'intégralité de ses composantes » a fait remarquer Jean Asselborn, en ajoutant que « compte tenu de sa portée mondiale, cet instrument permettra de s'assurer que les Etats ont cessé de tester l'arme nucléaire, et respectent ainsi leurs obligations découlant du Traité ».

Ce même jour, le ministre Asselborn a eu une entrevue bilatérale avec le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Antonio Vitorino. L'échange de vues entre le chef de la diplomatie luxembourgeoise et le directeur général Vitorino fut l'occasion d'évaluer les dernières tendances migratoires, en particulier dans la région de la Méditerranée, et de faire le point sur la coopération fructueuse entre l'OIM et le Luxembourg.

Jean Asselborn a par ailleurs prononcé le discours d'ouverture à un événement organisé par le Luxembourg avec l'OIM, le Mexique et la Colombie afin de promouvoir l'accès des migrants aux services de santé.

Dans son discours, prononcé aussi en sa qualité de ministre de l'Immigration et de l'Asile, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a rappelé que les soins de qualité pour les réfugiés et les migrants ne peuvent pas être pris en charge par le seul secteur de la santé: « la coordination et les approches intersectorielles sont essentielles pour optimiser l'accès aux systèmes de santé ». Il a souligné que « la protection sociale et l'accès aux soins, notamment l'accès aux médicaments à un prix abordable, sont des aspects fondamentaux de la santé des migrants, quel que soit leur statut juridique ».

Le ministre Asselborn s'est référé à ses nombreux déplacements en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou encore aux portes de l'Europe, où il a pu se rendre personnellement compte des multiples traumatismes vécus par les migrants et les réfugiés, notamment des femmes, victimes de violences, ou encore des mineurs non accompagnés. « L'impact de ces traumatismes sur la santé mentale des migrants est souvent néfaste et irréversible. Nous devons nous soucier du bien-être physique et mental des personnes laissées pour compte, afin de garantir leur dignité et leur permettre de mener une vie normale et saine, et faciliter leur intégration sociale et économique grâce à la mise en place de systèmes protecteurs, honorant ainsi les droits de l'homme et l'équité » a rappelé le ministre.

Saisissant l'occasion offerte par la présence de responsables de l'ensemble des Etats membres de l'ONU à New York, Jean Asselborn a rencontré le Premier ministre du Maroc Saadeddine Othmani, le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Koweït Cheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, le ministre des Affaires étrangères de la Moldavie, Nicolae Popescu, et la ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie,Retno Marsudi. Ces entrevues ont permis de faire le point sur les relations bilatérales et de passer en revue les sujets prioritaires à l'ordre du jour international.

A l'invitation du secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a enfin participé le 25 septembre au traditionnel dîner transatlantique, qui réunit les États membres de l'UE, les États membres de l'OTAN, le Secrétaire général de l'Alliance atlantique et la Haute-Représentante de l'UE dans un cadre informel.