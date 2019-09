Nom Doud vun enger schwangerer Fra an hirem Puppelchen hunn d'Autoritéiten zu Köln 3 Apdikten zoumaache gelooss.

Et wär eng preventiv Mesure. Eng vun den Apdikten, déi zougemaach goufen, ass déi wou eng Glukoseléisung mat gëftege Substanze verseucht war. Déi aner Apdikte gehéieren zum selwechte Grupp.

Eng schwanger Fra hat jo déi Substanz geholl fir op Schwangerschaftsdiabetis getest ze ginn, si koum an d'Spidol an huet net iwwerlieft. De Bebe, dee per Kaiserschnitt op d'Welt geholl gouf, ass och gestuerwen.

Nach ass net gekläert, wéi d'Gëft an dat Mëttel dra komm ass.

Enquêtéiert gëtt géint Onbekannt.