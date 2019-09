De fréiere franséische President Jacques Chirac ass um Donneschdeg am Alter vu 86 Joer gestuerwen.

Vum 17. Mee 1995 bis de 16. Mee 2007 war hie President vu Frankräich.

De Mann war scho laang net méi an der Aktualitéit wéinst senger akuter Alzheimer-Krankheet.

Den EU-Kommissiounschef a fréiere Lëtzebuerger Premier Jean-Claude Juncker huet sech um Donneschdeg an der Mëttegstonn ganz matgeholl gewise vum Doud vun engem „grousse Staatsmann“ an engem „gudde Frënd“.

Den aktuelle franséische President Emmanuelle Macron hält den Owend um 20 Auer och eng Télésusprooch fir de verstuerwene Jacques Chirac.

Den 29. November 1932 kënnt de Jacques René Chirac als Jong vun engem Finanzberoder an enger Hausfra zu Paräis op d'Welt. Schonn nom Bac huet hien, wéi vill jonk Leit, keng grouss Loscht méi op Léieren. Mat 17 Joer gëtt hien dofir Matrous op engem Schëff, ier hien dann awer Science Po zu Paräis studéiert. Wärend sengen Etude leiert hien och seng Fra d'Bernadette Chodron de Courcel kennen.

An de 60er Joren ass de Chirac Mataarbechter vum President Georges Pompidou, vun deem hie gären ''mäi Bulldozer'' genannt gëtt. Et ass och an dëser Zäit, wou hien de Grondstee fir seng spéider politesch Carrière leeë kann. Nom Doud vum Pompidou gëtt hien 1974 am Alter vun 42 Joer Premier Minister vum neie President Valéry Giscard d'Estaing. An dësem Mandat ass hien 1975 och eng Kéier op Visitt zu Lëtzebuerg, fir mam Lëtzebuerger Premier Gaston Thorn iwwer d'Atomzentral zu Cattenom ze diskutéieren.

Vun 1977 bis 95 ass de Jacques Chirac mat kuerzen Ënnerbriechunge Buergermeeschter vu Paräis, mä seng Ambitiounen op nationalem Plang verléiert hien ni. 1981 kandidéiert de Chirac dann eng éischte Kéier fir de Poste vum President. Schonn am éischten Tour muss hie sech awer géint den Giscard an de François Mitterand geschloe ginn. Sengem Selbstvertrauen huet dat awer net geschuet.

1988 huet den Jacques Chirac et direkt nach eng Kéier probéiert an huet - nees géint de Mitterand verluer.

Am drëtten Ulaf klappt et dann awer: am Alter vun 62 Joer gëtt de Jacques Chirac 1995 franséische President. Am Juli vun deem Joer gëtt hien am Numm vu sengem Land offiziell zou, dass Frankräich sech wärend der Occupatioun un der Deportatioun vu Judde bedeelegt hat. Déi moralesch a politesch Verantwortung misst een Eescht huelen.

2002 gëtt hien dann trotz turbulente Wale mat ronn 82 Prozent vun de Stëmmen nach emol als President zeréckgewielt a ka sech domat géint de rietsextreme Jean-Marie Le Pen duerchsetzen.

An dëser Amtszäit leet de Chirac sech virun allem mam US-President George Bush an deem senger Politik am Irak un.

Le Grand-Duc Henri et sa femme Maria Teresa en visite à l'Élysée auprès de Jacques et Bernadette Chirac le 10 octobre 2000 GEORGES GOBET / AFP

Iwwerdeems huet hien zu sengem direkten Nofolger, dem Nicolas Sarkozy, ni eng besonnesch gutt Relatioun, a léisst dofir am Joer 2007 bis déi lescht Minutt opstoen, ob hien nach eng Kéier als President kandidéiert oder net. De 16. Mee vun deem Joer steet et dann awer fest, hien iwwergëtt säin Amt un de Sarkozy a verschwënnt domat vun der grousser politescher Bühn.

Jacques Chirac vient de mourir à l'âge de 86 ans. En 2007, il quittait l'Elysée : retrouvez son discours de départ aux Français. #JacquesChirac #Chirac pic.twitter.com/zIRrLZTBKV — Ina.fr (@Inafr_officiel) September 26, 2019

Am Joer 2011 steet hie wéinst diversen Affären aus senger Zäit als Premier viru Geriicht a kënnt um Enn mat zwee Joer Prisong mat Sursis dervun. Vun do u gi seng gesondheetlech Problemer ëmmer méi eescht.

Zitater vum Jacques Chirac (AFP)

"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre (...) La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables"

(Sommet de la Terre à Johannesburg, 2 septembre 2002)

"Ces pays ont été à la fois, disons le mot, pas très bien élevés et un peu inconscients des dangers que comportait un trop rapide alignement sur la position américaine (...) Ces pays ont perdu une bonne occasion de se taire"

(Critiquant le soutien apporté aux Etats-Unis sur l'Irak par les pays d'Europe de l'Est, nouveaux adhérents de l'UE, 18 février 2003)

"Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'Etat français (...) Patrie des Lumières et des droits de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux"

(Reconnaissant la collaboration de la France avec l'Allemagne nazie lors de la Rafle du vélodrome d'hiver, 16 juillet 1995).

"What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Let them go, let them do." ("Que voulez-vous ? Que je retourne à mon avion et que je rentre en France ? C'est ce que vous voulez ? Laissez-les aller, laissez-les faire.")

(Altercation avec les services de sécurité israéliens qui s'interposent entre lui et la population arabe dans la vieille ville de Jérusalem, 22 octobre 1996)

"Qu'est-ce qu'elle veut de plus cette ménagère? Mes couilles sur un plateau?"

(Lors d'un sommet européen, Jacques Chirac, alors Premier ministre, ignore que son micro est resté ouvert et s'emporte contre son homologue britannique Margaret Thatcher, février 1988)

Je décide et il exécute"

(Recadrant Nicolas Sarkozy, alors son ministre des Finances, 14 juillet 2004)

"Je peux dire que je voterai Hollande!"

(11 juin 2011 en Corrèze, à propos de François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle de 2012 et alors que Nicolas Sarkozy est aussi candidat. L'entourage de l'ancien président parlera "d'humour corrézien")

"Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine"

(Justifiant son refus de débattre avec le président du FN Jean-Marie Le Pen, son adversaire au deuxième tour de l'élection présidentielle, 23 avril 2002)

"Ce n'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles (les sommes, ndlr) font +pschitt+, si vous me permettez cette expression."

(Interview télévisée à l'Elysée, 14 juillet 2001)

"Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte - sous-entendu je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque."

(Interview sur France 3, 21 septembre 2000)

"Peut-être qu'en le pratiquant jeune, j'aurais pu faire du sumo, j'avais la taille nécessaire, et le poids, ça s'acquiert..."

(Interview dans l'Equipe, 28 janvier 1998)

"En un mot, ce n'est pas la fusion mais ce n'est pas non plus la fission."

(Conférence de presse conjointe avec Lionel Jospin, 17 juin 1997)

"Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose (...) Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagnent environ 15.000 francs, et qui voit sur le palier à côté une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50.000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler ! Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français devient fou! (...) Et ce n'est pas être raciste que de dire cela"

(Dîner-débat avec des militants de son parti, 19 juin 1991)