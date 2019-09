Duerch d'Ofholze vum Bësch klammen nämlech déi lokal Temperaturen an d'Dréchenzäite gi méi intensiv an och méi laang, sou Ëmwelt-Spezialisten.

Den Amazonas brennt och no der Rekord-Feier-Saison nach ëmmer an déi grouss Verléierer sinn a bléiwen d'Urawunner, dat erkläert de Patrick Godar vun der Fondatioun Partage Lëtzebuerg. Dëse Summer waren et a Brasilien déi schwéierste Bëschbränn zanter Joren. Eleng 85.000 Bränn goufen zanter Januar dokumentéiert, dat si bal 88% méi ewéi virzejoert. Virun allem Bauere si Schold.

Och no de grousse Bëschbränn am Reebësch vum Amazonas bleift d'Situatioun fir déi indigen Populatiounen, déi dës Regioun hiert Doheem nennen, prekär. Deels si bis 95% vun hiren Territoiren ofgebrannt. E klengen Undeel vun dëse Bränn hu mat der Dréchent eng natierlech Quell. Dëst Joer geet et awer méi wäit.

De Patrick Godar: Datt Leit an der Regioun sech encouragéiert fillen, Feier ze leeën, obwuel et net Zäit ass fir hiert Ofbrennen, dat well de President Bolsonaro kloer seet, mir huelen eis dee Bësch a mir maachen deen och fir eis Ekonomie fit.

Et gouf vill ofgebrannt, fir Akerland ze schafen, dat op engem Terrain, dee vill Sue wäert ass an der neier brasilianescher Politik no dofir den "neien" Brasilianer gehéiert.

Och de Patrick Godar geheit dem rietse President Bolsonaro vir, en toxescht Klima am Land geschafft ze hunn.

Ma et léisst ee sech net esou einfach gewäerden.

De Patrick Godar: Déi jonk Indios ergräifen d'Initiativ, fir an anere Vëlker Som, Planzen a Beem sichen ze goen, well se sech soen: mir maachen dee Bësch erëm fit.

Neie Rapporten no wier de landwirtschaftlechen Notze vun den nei gewonnene Fläche just vu kuerzer Dauer. Esou heescht et vun Ëmwelt-Spezialisten, datt duerch d'Ofholze vum Bësch déi lokal Temperature weider klammen an Dréchenzäite méi intensiv ginn an och méi laang daueren.