Der däitscher Police ass een décke Coup gelongen, wat d'Cyberkriminalitéit ugeet. Ee Grupp, deen international agéiert huet, ass opgeflunn.

Wärend enger Aktioun a Rheinland-Pfalz waren e puer Honnert Beamten am Asaz. Siwe suspekt Persoune goufe festgeholl, ënnert hinnen de Responsabele vun engem illegalen Rechenzenter. Dat huet d'Police en Donneschdeg den Owend bekannt ginn.

De Server, deen am Norde vu Rheinland-Pfalz stoung, wier vum Netz geholl a saiséiert ginn. Bei deene Verdächtegen handelt et sech ëm Member vun enger internationaler Band. Géint si gëtt wéinst Waffenhandel, Kannerpornographie an Drogenhandel enquêtéiert.