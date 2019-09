Op der Streck vu Waasserliisch op Uewerbëlleg war e Freideg kuerz virun 18 Auer een Auto mat Lëtzebuerger Placken an een Accident verwéckelt.

Op der B419 bei Waasserliisch krute sech e Freideg um 18.50 Auer 2 Ween frontal ze paken. Wéi d'Police schreift, war ee Chauffeur mat sengem Gefier op d'Géigespur geroden an ass do frontal an een Auto mat Lëtzebuerger Placke gerannt.

Am éischte Gefier souzen nieft dem 31 Joer alen Automobilist zwee Kanner am Alter vu 4 respektiv 6 Joer. Si sinn alleguer schwéier blesséiert ginn. Am zweeten Auto waren 3 Persounen, och si goufe beim Accident blesséiert.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Konz a Wasserliisch mat 37 Persounen an de Rettungsdéngscht mat 19 Persounen. En däitsche Rettungshelikopter an ee vun der Air Rescue waren op der Plaz.

Fir d'Grënn vum Accident erauszefannen hunn déi däitsch Autoritéiten eng Enquête opgemaach. Zeie vum Tëschefall kënne sech bei der Police vu Konz ënnert der Telefonsnummer 06501 / 9268-0 mellen.

D'B419 war wärend den Opraumaarbechte fir de Verkéier gespaart ginn.