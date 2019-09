An der Affär ëm en Telefonsgespréich tëscht dem US-President a sengem ukraineschen Homolog ass den US-Diplomat Kurt Volker wuel méi déif verwéckelt.

Den US-Diplomat fir d'Ukrain ass elo zeréckgetrueden. De Volker hätt seng Demissioun agereecht nodeems e puer Kommissiounen vum US-Kongress hie fir den nächsten Dënschdeg invitéiert hunn, fir hien do ze verhéieren. An dat par Rapport zu enger méiglecher Prozedur mat där den Trump kéint aus sengem Amt entlooss ginn. De Volker soll sech an der Ukrain-Affär agesat hunn, fir de Schued fir den Trump ze limitéieren.