Zu Hongkong hunn zéngdausende Mënsche bei enger Demonstratioun un d'Prabbeli-Beweegung vu viru 5 Joer erënnert.

Um Bord vun der Maniff ass et awer och nees zu Ausernanersetzunge komm. An der Géigend vum Parlament huet d'Police Waasserwerfer a Pefferspray géint d'Aktivisten agesat. Vill Géigner vun der Regierung ware vermummt a schwaarz ugedoen an hu mat Steng geheit a Graffitien op Butteker gesprayt.

Gläichzäiteg hunn awer Zéngdausend Mënschen friddlech am Tamar Park un d'Protester vu viru 5 Joer erënnert.

D'Prabbeli-Mouvement hat 2014 wochelaang fir fräi Walen zu Hongkong demonstréiert, allerdéngs ouni Succès. China blouf haart.